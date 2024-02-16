«Для вас работы нет»: кому в Иркутской области надо срочно переучиваться

«Преимущественно проблемы с трудоустройством по профессии испытывают специалисты из сферы развлечений и медиа — 84% из них, представители высшего и среднего менеджмента — 80%, а также маркетологи, ИТ-специалисты и юристы — по 77%», — говорит руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко (цитата портала «ФедералПрсс»).