В Омске возобновят строительство метро и превратят его в метротрамвай

ФБУ «РосСтройКонтроль» сообщило о возобновлении строительства метро в Омске, которое стоит законсервированным уже более 10 лет.
Специалисты посетили недостроенное метро и уже подготовили предложения по восстановлению старых линий и постройке новых. Предполагается, что реализовать проект будет возможно при помощи механизма инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).
Старое метро интегрируют в трамвайную сеть и создадут метротрам. После рабочей поездки специалисты «РосСтройКонтроль» подготовят техническое задание.
Ранее мы сообщали, что интеграцию омского метро хотят отложить на три года, а выделенные на проект деньги (72,8 млн рублей) планируют перенаправить на строительство Красногорского гидроузла.