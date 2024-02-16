В Красноярске требуют закрыть пивной магазин на первом этаже жилого дома

В Красноярске прокуратура требует закрыть пивной магазин, расположенный в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В одном из домов на улице Северная жители пожаловались на шумный «Пивной причал», точнее на тех, кто посещает этот магазин. Посетители всё время устраивали шум в ночное время, нарушая покой окружающих.
Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что разливайки в этом месте не должно было быть. Это помещение площадью 31,6 кв. метров было признано жилым.
В суд был подан иск с требованием исключить из ЕГРН ошибочные сведения о назначении объекта нежилым и запретить собственнику сдавать помещение в аренду для подобных целей.
Суд также принял обеспечительные меры в виде запрета регистрационных действий с помещением. Собственник и арендатор не смогут передавать объект иным лицам до вступления решения суда в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что красноярская прокуратура провела проверку в поликлинике № 7 из-за жалоб на длительные очереди на запись к специалистам.