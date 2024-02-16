Магазины продают просрочку под видом уценки. Это законно?

Как рассказали в ведомстве, житель Лесосибирска нашел в магазине «Батон» на Привокзальной улице просроченный товар. А именно — сметану. Товар продавался с уценкой именно по причине истекшего срока годности.
«Напоминаем, что продажа просроченного товара запрещена, в том числе под видом “уценки”, — сказано в сообщении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Магазину предъявили предостережение, чтобы таких случаев больше не повторялось. В Роспотребнадзоре напомнили о том, что можно отправить жалобу в ведомство, если в магазине продают просрочку, а администрация не реагирует на ваши замечания.