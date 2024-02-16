Статистики рассказали, какие продукты в Омской области подорожали

В четверг, 15 февраля, Омскстат представил данные об индексе потребительских цен в Омской области за первый месяц года. По данным статистиков, в январе зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,2% по сравнению с декабрём. Стоимость продуктов в среднем выросла на 1,5%.