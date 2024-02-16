Статистики рассказали, какие продукты в Омской области подорожали

В четверг, 15 февраля, Омскстат представил данные об индексе потребительских цен в Омской области за первый месяц года. По данным статистиков, в январе зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,2% по сравнению с декабрём. Стоимость продуктов в среднем выросла на 1,5%.
Цены на фрукты и овощи увеличились от 0,3 до 32,4%. Небольшое снижение стоимости аналитики зафиксировали на замороженные овощи и лимоны.
«Среди других продуктов питания в диапазоне от 0,3 до 6,1% выросли цены на соль, подсолнечное и оливковое масло, творог, консервы для детского питания, крупы и бобовые, мясные консервы, мясо и птицу, пакетированный чёрный чай, кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию», — сообщили в Омскстате.
Однако подешевели хлопья из злаков (на 4,8%), майонез (на 2,7%), сгущённое молоко (на 2,1%), рыбное филе (на 2,1%) и яйца (на 1%).