Еще одну птицефабрику хотят построить на Урале из-за дефицита яиц

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что дефицит и подорожание куриных яиц в стране связаны с выросшими доходами граждан и, как следствие, увеличившимся потреблением. Президент признал, что в этой ситуации федеральные власти «просто вовремя не сориентировались». На фоне растущего спроса, согласился глава страны, стоило открыть импорт, но в правительстве об этом в нужный момент «не подумали»: «Бум! И цены полетели [вверх]».