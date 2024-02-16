Еще одну птицефабрику хотят построить на Урале из-за дефицита яиц

«Инвестиционное предложение: строительство крупного регионального птицеводческого комплекса на 300 тыс. голов кур-несушек, специализирующегося на производстве яйца. Объем вложений: 612 млн рублей. Срок окупаемости восемь лет», — указано в презентации.
В качестве экономических предпосылок для создания комплекса указана низкая самообеспеченность мясом птицы и куриным яйцом — 27% и 39%. Предприятие может расположиться в Шумихинском и Сафакулевском округах.
Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что дефицит и подорожание куриных яиц в стране связаны с выросшими доходами граждан и, как следствие, увеличившимся потреблением. Президент признал, что в этой ситуации федеральные власти «просто вовремя не сориентировались». На фоне растущего спроса, согласился глава страны, стоило открыть импорт, но в правительстве об этом в нужный момент «не подумали»: «Бум! И цены полетели [вверх]».
С ноября 2023 года о дорожающих куриных яйцах сообщали жители самых разных регионов России. Вместе с ростом цен они жалуются на дефицит продукта: в некоторых магазинах пустуют полки. К ситуации подключились производители из Турции, которые в начале января поставили первую партию яиц в РФ. По данным Минсельхоза, снижение цен произойдет уже в ближайшие недели.