Около 40 километров федеральной трассы «Вилюй» отремонтируют в 2024 году на территории Братска

На трассе «Вилюй», которая проходит через Братск, в этом году обновят асфальт. Ремонт коснётся нескольких участков общей протяжённостью почти 40 километров. В том числе и тех, которые проходят через жилые районы Энергетик и Гидростроитель. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Упрдор «Прибайкалье» (структура Росавтодора), в чьем ведении находится федеральная трасса «Вилюй».