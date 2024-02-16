Около 40 километров федеральной трассы «Вилюй» отремонтируют в 2024 году на территории Братска

Планируется, что на участках трассы «Вилюй», которые проходят через город, асфальт обновят на всём протяжении трассы. Речь идёт об участках дороги от Братской ГЭС до выезда из города в районе примыкания на Шаманскую трассу (Правобережный район) и от кольца аэропорта до Братской ГЭС, через улицы Пирогова и Студенческую (Падунский район).
Кроме этого, дорожные работы проведут на участках от перекрестка на Братский алюминиевый завод до кооператива Галачинский, от выезда со старой автодороги Братск — Падун до кольца аэропорта, а также от поворота на поселок Галачинский до выезда со старой автодороги Братск — Падун.
Подрядная организация, которая займётся работами, уже определена — это местная компания. Сейчас решаются вопросы о поставке и заготовке инертных материалов, а также об обеспечении безопасности дорожного движения и устройстве объездов во время ремонта.