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Около 40 километров федеральной трассы «Вилюй» отремонтируют в 2024 году на территории Братска

На трассе «Вилюй», которая проходит через Братск, в этом году обновят асфальт. Ремонт коснётся нескольких участков общей протяжённостью почти 40 километров. В том числе и тех, которые проходят через жилые районы Энергетик и Гидростроитель. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Упрдор «Прибайкалье» (структура Росавтодора), в чьем ведении находится федеральная трасса «Вилюй».
Источник: ТК Город

Планируется, что на участках трассы «Вилюй», которые проходят через город, асфальт обновят на всём протяжении трассы. Речь идёт об участках дороги от Братской ГЭС до выезда из города в районе примыкания на Шаманскую трассу (Правобережный район) и от кольца аэропорта до Братской ГЭС, через улицы Пирогова и Студенческую (Падунский район).

Кроме этого, дорожные работы проведут на участках от перекрестка на Братский алюминиевый завод до кооператива Галачинский, от выезда со старой автодороги Братск — Падун до кольца аэропорта, а также от поворота на поселок Галачинский до выезда со старой автодороги Братск — Падун.

Подрядная организация, которая займётся работами, уже определена — это местная компания. Сейчас решаются вопросы о поставке и заготовке инертных материалов, а также об обеспечении безопасности дорожного движения и устройстве объездов во время ремонта.