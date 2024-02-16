Администрация Саянска задолжала 23,6 млн рублей стройкомпании СПМК-7

Всего в 2023 году прокуратура выявила более 33 тысяч нарушений в сфере соблюдения прав хозяйствующих субъектов в регионах СФО. В результате принятых мер погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 3 млрд рублей, из них 400 млн — в Иркутской области.