Администрация Саянска задолжала 23,6 млн рублей стройкомпании СПМК-7

Администрация Саянска погасила задолженность перед строительной компанией ООО «СПМК-7», возникшую в ходе возведения школы. После вмешательства прокуратуры власти города выплатили организации 23,6 млн рублей. Начальник комитета архитектуры градостроительства привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на генеральную прокуратуру РФ по СФО.
Всего в 2023 году прокуратура выявила более 33 тысяч нарушений в сфере соблюдения прав хозяйствующих субъектов в регионах СФО. В результате принятых мер погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 3 млрд рублей, из них 400 млн — в Иркутской области.