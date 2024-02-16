Беларусь определила требования к обеспечению безопасности на железной дороге

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Белорусское правительство утвердило положение о требованиях по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это предусмотрено постановлением Совмина № 100 от 14 февраля, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что это постановление было принято для реализации межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Этот международный договор был подписан сторонами 19 февраля 2021 года.
Так, постановлением утверждено положение о требованиях к владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности объектов инфраструктуры и транспортных средств.
Вместе с тем, эти требования определяются, исходя из трех уровней транспортной безопасности. Первый уровень — постоянно действующий, если отсутствует информация, на основании которой может быть решено установить более высокий уровень транспортной безопасности.
Второй уровень вводится, когда имеется неподтвержденная информация об угрозе совершения акта незаконного вмешательства.
И третий — уровень, при котором есть подтвержденная информация об угрозе совершения или о совершении акта незаконного вмешательства, выявлении террористической или экстремистской деятельности, связанной с приготовлением к такому акту.
В постановлении отмечается, что второй и третий уровень будут устанавливать органы внутренних дел, они будут опираться на имеющуюся у них информацию. Постановление вступит в силу через три месяца после официального опубликования.
Напомним, соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности вступило в силу 14 февраля 2022-го.
Оно было подписано сторонами в том числе для формирования единого механизма между странами, который будет обеспечивать своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозке пассажиров и грузов.