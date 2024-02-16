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Беларусь определила требования к обеспечению безопасности на железной дороге

Требования к перевозчикам и владельцам инфраструктуры будут определяться, исходя из трех уровней транспортной безопасности.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Белорусское правительство утвердило положение о требованиях по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это предусмотрено постановлением Совмина № 100 от 14 февраля, которое в пятницу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что это постановление было принято для реализации межправительственного соглашения с Россией о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности. Этот международный договор был подписан сторонами 19 февраля 2021 года.

Так, постановлением утверждено положение о требованиях к владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозчикам по обеспечению транспортной безопасности объектов инфраструктуры и транспортных средств.

Вместе с тем, эти требования определяются, исходя из трех уровней транспортной безопасности. Первый уровень — постоянно действующий, если отсутствует информация, на основании которой может быть решено установить более высокий уровень транспортной безопасности.

Второй уровень вводится, когда имеется неподтвержденная информация об угрозе совершения акта незаконного вмешательства.

И третий — уровень, при котором есть подтвержденная информация об угрозе совершения или о совершении акта незаконного вмешательства, выявлении террористической или экстремистской деятельности, связанной с приготовлением к такому акту.

В постановлении отмечается, что второй и третий уровень будут устанавливать органы внутренних дел, они будут опираться на имеющуюся у них информацию. Постановление вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Напомним, соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности вступило в силу 14 февраля 2022-го.

Оно было подписано сторонами в том числе для формирования единого механизма между странами, который будет обеспечивать своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозке пассажиров и грузов.