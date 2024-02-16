В Иркутской области создано 5,6 тысячи рабочих мест в рамках инвестпроектов

Свыше 5,6 тысячи рабочих мест создали в Иркутской области при реализации крупных инвестпроектов в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— В целом в Сибирском федеральном округе в мониторинге находится 41 инвестпроект. В числе ключевых параметров мониторинга — увеличение рабочих мест, — отмечает Байкал24.
В Иркутской области шесть ключевых инвестиционных проектов, каждый из которых помогает экономически развиваться не только региону, но и стране в целом. Благодаря им плановый показатель по созданию рабочих мест в прошлом году был превышен на 21%. Ранее сообщалось, что в Иркутской области вывели на улицы спецтехнику дорожной службы.