В Иркутской области создано 5,6 тысячи рабочих мест в рамках инвестпроектов

В Иркутской области шесть ключевых инвестиционных проектов, каждый из которых помогает экономически развиваться не только региону, но и стране в целом. Благодаря им плановый показатель по созданию рабочих мест в прошлом году был превышен на 21%. Ранее сообщалось, что в Иркутской области вывели на улицы спецтехнику дорожной службы.