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Птицефабрики Иркутской области обеспечивают регион куриным яйцом на 156%

За 2023 год в Иркутской области произведено порядка 1 млрд штук яиц.
Источник: Комсомольская правда

За 2023 год в Иркутской области произведено порядка 1 млрд штук яиц и около 64,5 тысячи тонн куриного мяса. Такие данные привел зампред правительства региона Владимир Читоркин.

— Пищевым куриным яйцом местного производства регион обеспечен на 156%, это 18-е место в стране и четвёртое в СФО, — отметили в правительстве региона.

При этом отмечается, что в области регулярно ведется мониторинг состояния птиц. Так, для выявления возбудителей птичьего гриппа в прошлом году обследовали 3,4 тысячи голов птицы. Все оказались здоровы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области создано 5,6 тысячи рабочих мест в рамках инвестпроектов.