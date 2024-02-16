Птицефабрики Иркутской области обеспечивают регион куриным яйцом на 156%

За 2023 год в Иркутской области произведено порядка 1 млрд штук яиц и около 64,5 тысячи тонн куриного мяса. Такие данные привел зампред правительства региона Владимир Читоркин.
— Пищевым куриным яйцом местного производства регион обеспечен на 156%, это 18-е место в стране и четвёртое в СФО, — отметили в правительстве региона.
При этом отмечается, что в области регулярно ведется мониторинг состояния птиц. Так, для выявления возбудителей птичьего гриппа в прошлом году обследовали 3,4 тысячи голов птицы. Все оказались здоровы.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области создано 5,6 тысячи рабочих мест в рамках инвестпроектов.