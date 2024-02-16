На KASE доллар продается возле отметки 448 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 февраля на 11:00 составил 448,16 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составил 452 тенге, Алматы — 450,7 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 18 февраля составляет 448,06 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.