Четыре промпредприятия готовы переехать из Алматы в область

«В рамках развития обрабатывающей промышленности в Алматинской агломерации основной акцент сделан на создание новых индустриальных зон в Алматинской области. На сегодня доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики города составляет 4,8%. По итогам 2023 года наибольшие показатели достигнуты в сфере машиностроения — на уровне 46%, пищевой промышленности — 24,1%, производстве строительных материалов — 6,4%. Дальнейшие перспективы обрабатывающей промышленности напрямую связаны со вторым этапом развития Индустриальной зоны Алматы, СЭЗ ПИТ “Алатау” и созданием новых индустриальных зон в Алматинской области, а также малых промышленных парков», — отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, который выступил с докладом.