Четыре промпредприятия готовы переехать из Алматы в область

Аким Алматы Ерболат Досаев и аким Алматинской области Марат Султангазиев провели третье заседание Местного совета Алматинской агломерации. Были рассмотрены вопросы актуализации Комплексной схемы градостроительного планирования пригородной зоны Алматы, возможного выноса промышленных объектов за территорию Алматы и строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Север», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Как отметил Ерболат Досаев, с учетом высоких темпов роста численности населения Алматинской агломерации Комплексная схема градостроительного планирования территорий пригородной зоны города Алматы является приоритетным документом.
«Алматы остается центром агломерации и с учетом маятниковой миграции дневное население города составляет порядка 3 млн человек. Поэтому мы должны синхронизировать работу по транспортной связанности с пригородной зоной, обеспечению ее водоотведением, энергоснабжением, рабочими местами», — сказал Ерболат Досаев.
Актуализированная Комплексная схема градостроительного планирования территорий пригородной зоны Алматы утверждена Алматинским областным маслихатом 26 декабря прошлого года. На заседании Местного совета принято решение о направлении данного документа на утверждение в правительство.
Марат Султангазиев отметил, что в рамках выполнения поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в плане развития Алматинской агломерации предусмотрено провести 130 мероприятий, из которых 77 должны быть осуществлены Алматинской областью.
На заседании рассматривался вопрос возможного переноса ряда промышленных предприятий за пределы Алматы. Данная мера обусловлена экологическими требованиями, предусмотренными Генеральным планом города до 2040 года и новыми проектами детальной планировки (ПДП). На сегодня акиматами Алматы и области ведутся переговоры с руководителями предприятий. Так, 4 из 16 организаций уже выразили готовность к передислокации. К примеру, ТОО «Темирбетон-1» планирует начать строительство нового производства на территории индустриальной зоны «Кайрат» в Алматинской области.
Акимы Алматы и Алматинской области поручили сформировать план по передислокации промышленных предприятий, и в случае согласования создать максимально комфортные условия для переезда предпринимателей на территорию области.
Одним из важных вопросов, который стоял на повестке заседания, было определение местоположения ТПУ «Север», важнейшего элемента мастер-плана транспортного каркаса Алматы. Местным советом агломерации согласовано расположение ТПУ в Илийском районе Алматинской области. На данном участке планируется строительство уникального автобусного парка вместимостью до 400 автобусов разного класса. Проект парка не имеет аналогов в Казахстане в части запланированной инфраструктуры для зарядки и заправки транспортных средств.
На заседании были обсуждены первоочередные мероприятия, которые необходимо провести акиматами Алматы и Алматинской области для модернизации системы коммунального обслуживания и энергетики, строительства малых промышленных парков и дополнительных индустриальных зон.
«В рамках развития обрабатывающей промышленности в Алматинской агломерации основной акцент сделан на создание новых индустриальных зон в Алматинской области. На сегодня доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики города составляет 4,8%. По итогам 2023 года наибольшие показатели достигнуты в сфере машиностроения — на уровне 46%, пищевой промышленности — 24,1%, производстве строительных материалов — 6,4%. Дальнейшие перспективы обрабатывающей промышленности напрямую связаны со вторым этапом развития Индустриальной зоны Алматы, СЭЗ ПИТ “Алатау” и созданием новых индустриальных зон в Алматинской области, а также малых промышленных парков», — отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, который выступил с докладом.
Отметим, что Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года разработан в рамках поручения президента и утвержден правительством в декабре 2023 года.
Агломерация — это компактное скопление населенных пунктов вокруг одного или нескольких крупных городов. В Алматинскую агломерацию, ядром которой является Алматы, входят города районного значения, 31 сельский округ и порядка 98 населенных пунктов, в которых проживают около 3 млн человек. Территория агломерации охватывает 2 административно-территориальные единицы (г. Алматы и Алматинскую область), которые имеют собственные региональные планы развития и другие программы государственного планирования.