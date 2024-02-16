Свердловчане получили 13 тысяч приглашений на иностранные вакансии

Жители Свердловской области получили больше 13 тысяч приглашений по работе от иностранных компаний в 2023 году. Все чаще уральцы стали получать предложения по работе в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
— За 2023 год резюме свердловчан получили 13,7 тысяч приглашений на иностранные вакансии. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской, — отметили аналитики.
Наибольший интерес к уральским сотрудникам наблюдаете в Казахстане. От этой страны поступало 37% приглашений от общего числа. Еще 17% предложений приходят от компаний в Беларуси. Около 14% приглашений от Грузии. Еще 7% — Узбекистан и 4% — Турция. Также свердловчан зовут работать в Кыргызстан, США, Азербайджан, Армению, Китай, Молдову, Германию, Польшу и Сербию.
Зачастую в компанию ищут менеджеров по продажам, программистов и операторов call-центров. Также актуальны профессии — дизайнеров, художников и тестировщиков.