Свердловчане получили 13 тысяч приглашений на иностранные вакансии

— За 2023 год резюме свердловчан получили 13,7 тысяч приглашений на иностранные вакансии. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской, — отметили аналитики.