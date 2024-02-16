В Ростовской области увеличили выплату контрактникам до 500 тысяч рублей

«Принял решение расширить меры поддержки для участников специальной военной операции. Для них размер единовременной выплаты увеличен с 200 до 500 тысяч рублей», — сообщил губернатор.
Василий Голубев также уточнил, что выплату в новом размере смогут получить граждане России, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ на территории Ростовской области с 15 февраля 2024 года.
«Напомню также, что на военнослужащих по контракту и их семьи распространяются все меры поддержки, действующие в Ростовской области для участников СВО», — отметил Василий Голубев.
Напомним, что в регионе работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», разработан единый стандарт региональных мер поддержки. Сейчас участникам СВО и членам их семей доступны 37 мер поддержки, среди которых компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на газификацию домов, а также освобождение от уплаты транспортного и земельного налога.