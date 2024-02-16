В Ростовской области увеличили выплату контрактникам до 500 тысяч рублей

Напомним, что в регионе работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», разработан единый стандарт региональных мер поддержки. Сейчас участникам СВО и членам их семей доступны 37 мер поддержки, среди которых компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на газификацию домов, а также освобождение от уплаты транспортного и земельного налога.