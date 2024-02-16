Жителям Сысерти отказали в референдуме по мусорному полигону

«Считаем это решение незаконным! 100 необходимых подписей собрано, вопрос соответствует законодательству! Однозначно, мы будем опротестовывать решение Избиркома в суде. В ближайшие дни будет подан иск. Параллельно в начале марта снова соберем собрание и инициируем снова референдум! К вопросу подключились новые общественные деятели, активисты и политики. Такого результата не было никогда в Свердловской области, чтобы собрать в одно время 147 человек, составить грамотно вопрос и объединиться. Мы считаем это победой!» — заявляют активисты.