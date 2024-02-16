Жителям Сысерти отказали в референдуме по мусорному полигону

Количество подписей в ходатайстве превышает заявленное ранее количество — 150 вместо 147, у четверых, согласно базе МВД, отсутствует постоянная регистрация на территории Сысертского городского округа, а еще у четверых указана неверная дата рождения.
Местным жителям посоветовали провести работу над ошибками и подать повторное ходатайство на проведение референдума. При этом в соцсетях инициативная группа заявила, что также намерена обжаловать решение избирательной комиссии в суде.
«Считаем это решение незаконным! 100 необходимых подписей собрано, вопрос соответствует законодательству! Однозначно, мы будем опротестовывать решение Избиркома в суде. В ближайшие дни будет подан иск. Параллельно в начале марта снова соберем собрание и инициируем снова референдум! К вопросу подключились новые общественные деятели, активисты и политики. Такого результата не было никогда в Свердловской области, чтобы собрать в одно время 147 человек, составить грамотно вопрос и объединиться. Мы считаем это победой!» — заявляют активисты.
Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.
В ответ активисты и решили инициировать референдум, но снова столкнулись с препятствиями.