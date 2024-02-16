Новосибирский суд запретил прокладывать дорогу к будущей станции «Университетская»

Как сообщает портал Atas.info, в Новосибирске Советский районный суд удовлетворил коллективный иск жителей Академгородка. Ведомство признало незаконным решение мэрии города № 1864 о выводе из состава Академического лесничества участка соснового бора между Университетским проспектом и Бердским шоссе.
Летом 2022 года этот участок (площадь 1,8 гектар) был передан в собственность мэрии Новосибирска. Власти хотели проложить автомобильную дорогу к будущему транспортно-пересадочному узлу «Университетский». Стоимость оценивали в 180 миллионов рублей.
Жители Академгородка не поддержали решение о вырубке деревьев для строительства дороги и подали коллективный иск в суд.
Напомним, что в Новосибирске назвали дату конкурса по выбору мэра.