Новосибирский суд запретил прокладывать дорогу к будущей станции «Университетская»

Летом 2022 года этот участок (площадь 1,8 гектар) был передан в собственность мэрии Новосибирска. Власти хотели проложить автомобильную дорогу к будущему транспортно-пересадочному узлу «Университетский». Стоимость оценивали в 180 миллионов рублей.