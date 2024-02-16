Задолженность перед АО «Молдовагаз» на конец января превысила миллиард леев: кто должники

Основными должниками, согласно этой информации, являются ТЭЦ: на конец 2022 года они накопили общую задолженность в размере 712,1 миллиона леев, в январе-ноябре 2023 она выросла еще на 100 миллионов, за последний месяц года — еще на 163,4 миллиона, и к концу января 2024 года составила уже 975,5 миллиона леев, или 80% от общего объема.