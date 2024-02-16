В Новосибирске с обманувшего дольщиков застройщика взыщут 257 млн рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с руководителя ООО «НовоКомСтрой» Вячеслава Кана 257 млн рублей в пользу ППК «Фонд развития территорий». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, ранее приговорённый к 4 годам колонии общего режима глава строительной компании похитил деньги, поступившие от дольщиков дома на улице Приморской, 28/1.
В результате его действий Российской Федерации в лице ППК «Фонд развития территорий» был причинён ущерб в 257 млн рублей, так как фонду пришлось выплачивать компенсации 108 дольщикам.
Суд с требованиями прокуратуры согласился и удовлетворил их в полном объёме.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в суд направлено дело об обмане 462 дольщиков в Академгородке.