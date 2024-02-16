В ЮВАО создадут около 4,6 тысячи рабочих мест по городской программе

Присоединиться к программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе принимаются через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.