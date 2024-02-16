В ЮВАО создадут около 4,6 тысячи рабочих мест по городской программе

В Юго-Восточном административном округе появится семь объектов городской инфраструктуры по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В пяти районах на юго-востоке столицы появятся новые объекты деловой, социальной и развлекательной инфраструктуры. Так, в Марьине, Рязанском и Южнопортовом районах возведут новые школы и детские сады общей площадью свыше 32 тысяч квадратных метров. Образовательные учреждения дадут городу не менее 280 рабочих мест. Всего по программе стимулирования создания МПТ инвесторы построят в округе более 141 тысячи квадратных метров недвижимости. Работать там смогут около 4,6 тысячи москвичей», — рассказал Владимир Ефимов.
Комплекс офисных помещений площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, рассчитанный более чем на 700 рабочих мест, появится в Печатниках. В Кузьминках и Некрасовке девелоперы реализуют проекты по строительству торгового и торгово-развлекательного центров, где создадут больше 3,6 тысячи рабочих мест.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, торгово-развлекательный центр откроется на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка». Помимо торговой галереи, кафе и ресторанов, в здании расположится многозальный кинотеатр, семейный развлекательный центр и паркинг. Реализация проекта позволит создать 1,6 тысячи рабочих мест.
Сегодня по программе стимулирования создания мест приложения труда город заключил с инвесторами свыше 70 соглашений, касающихся строительства более чем трех миллионов квадратных метров социально и экономически важных объектов недвижимости. Среди них промышленные предприятия, логистические комплексы, а также деловые, торговые, образовательные, культурные и спортивные объекты. В результате в Москве появится не менее 120 тысяч дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций составит более одного триллиона рублей.
«Строительство социальных и коммерческих объектов способствует созданию комфортной городской среды. Детские сады, школы, офисные центры и прочие объекты, строящиеся за счет внебюджетных средств, улучшают доступность городских детских образовательных учреждений, а также предприятий сферы услуг, что помогает развивать концепцию “город в городе”, когда на территории новых жилых кварталов можно и жить, и работать», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Присоединиться к программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе принимаются через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
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