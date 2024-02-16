Таможня даёт «добро»: резко вырос товарооборот между Дальним Востоком и АТР

Это исторический рекорд. Никогда даже близко к 1 трлн рублей не подходили здесь. Это все говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на Юг, конечно же, состоялся. Перспективы очень хорошие", — сказал глава ФТС Руслан Давыдов, прибывший во Владивосток для подведения итогов работы Дальневосточного таможенного управления за 2023 год.