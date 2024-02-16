Таможня даёт «добро»: резко вырос товарооборот между Дальним Востоком и АТР

Товарооборот между российским Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в стоимостном выражении в 2023 году составил $47 млрд, что более чем на 10% превышает показатель 2022 года. На долю Китая пришлось 72% от общего объёма, рассказал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов на брифинге во Владивостоке.
Таможни Дальнего Востока в 2023 году перечислили в федеральный бюджет 1 трлн 58 млрд рублей таможенных платежей, уплаченных участниками внешнеэкономической деятельности (рост к 2022 году более чем на треть).
Это исторический рекорд. Никогда даже близко к 1 трлн рублей не подходили здесь. Это все говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на Юг, конечно же, состоялся. Перспективы очень хорошие", — сказал глава ФТС Руслан Давыдов, прибывший во Владивосток для подведения итогов работы Дальневосточного таможенного управления за 2023 год.
Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2023 года по данным китайской стороны составил около $240 млрд, по данным ФТС России — ближе к $230 млрд.
Руслан Давыдов отметил, что объем экспорта рыбы и морепродуктов с российского Дальнего Востока в АТР в 2023 году вырос на 10%. Основными покупателями выступают Китай и Республика Корея.