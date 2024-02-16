Средняя зарплата в Татарстане превысила 59 тысяч рублей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом во время прямого эфира рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
Самая низкая зарплата, по данным руководителя ведомства, в сферах операций с недвижимым имуществом и услуг. Чтобы привлечь сотрудников, работодатели предлагают расширенный пакет социальных гарантий, компенсацию на питание и транспортные расходы.
Ранее мы сообщали, что в Альметьевске средняя зарплата составляет более 78 тысяч рублей.