Средняя зарплата в Татарстане превысила 59 тысяч рублей. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом во время прямого эфира рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.