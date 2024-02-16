В Челябинске на торги повторно выставили недостроенную гостиницу на Свердловском проспекте

Начальная цена объекта, который пытаются продать с 2022 года, составляет 22,9 млн рублей.
Недострой, расположенный восточнее дома № 7 по Свердловскому проспекту, был изъят у ООО «Каскад» по решению Арбитражного суда Челябинской области.
По информации городской администрации, объект расположен на участке, который предназначен для строительства здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа. Степень готовности долгостроя составляет 15%, площадь — около 8,7 тыс. квадратных метров.
В октябре 2023 года этот недострой выставляли на торги с начальной ценой 22,1 млн. Желающих его приобрести не нашлось. В 2022 году стоимость была 37,4 млн рублей.