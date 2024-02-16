Красноярские школьники познакомились с работой алюминиевой компании

Для красноярских школьников 9−11 классов провели встречу в Центре опережающей профессиональной подготовки. Ребятам рассказали о том, какие специальности востребованы на производстве Красноярского алюминиевого завода, о возможностях обучения профессиям, о том, как идёт работа в компании и о многом другом. На встрече побывали 200 старшеклассников.
Так, программа «Профессионалитет» позволяет выпускникам 9-х классов пройти ускоренное обучение и трудоустроиться. К программе присоединились 9 колледжей и техникумов из регионов присутствия РУСАЛа.
Для школьников провели мастер-классы по электролизу, художественному литью, металлографии, показали настоящее химическое шоу. Ребята могли пройти профориентацию и узнать побольше о виртуальной реальности и том, как она помогает в реализации масштабных проектов.
Помимо этого, можно было подать заявку на участие в Олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего», если ранее этого ещё не сделали. Победа в Олимпиаде позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы. Она проводится для учащихся 8−11 классов по физике, математике, информатике и химии.
«Для нас это уникальная история, когда на базе Центра опережающей профессиональной подготовки проходит такое серьёзное мероприятие с алюминиевой компанией. Такие встречи играют важную роль для построения карьерного трека, когда ребята из школы переходят в систему СПО и обучаются в рамках программы “Профессионалитет”, далее вуз и трудоустройство на предприятия русского алюминия», — рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Красноярского края Анна Бояркина.