Красноярские школьники познакомились с работой алюминиевой компании

Помимо этого, можно было подать заявку на участие в Олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего», если ранее этого ещё не сделали. Победа в Олимпиаде позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы. Она проводится для учащихся 8−11 классов по физике, математике, информатике и химии.