Тему поддержки предпринимателей затронули в прямом эфире с ЦУР Хабаровского края

— В настоящее время в Хабаровском крае множество мер поддержки. Например, с 1 марта 2023 года по всей территории края ввели норму, позволяющую жителям и крестьянско-фермерским хозяйствам арендовать земельные участки категории «сельхоз назначения» без проведения торгов на срок до пяти лет. Однако существуют определенные ограничения: не допускается изменение вида разрешенного использования, а также нельзя передавать право использования участка в аренду или использовать его в качестве залога, — сказал Никита Сергеевич.