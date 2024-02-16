Тему поддержки предпринимателей затронули в прямом эфире с ЦУР Хабаровского края

В прямом эфире при поддержке регионального ЦУР обсудили вопросы улучшения процессов кадастровой регистрации, аренды земельных участков и поддержки субъектов МСП. Специальными гостями стали министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев и глава крестьянского хозяйства, директор ООО «Экоферма ДВ» Анна Ланчакова.
Жители Хабаровского края постоянно обращаются с вопросами по теме предпринимательства. Вопрос о наличии мер поддержки для предпринимателей при аренде земельных участков — один из часто задаваемых.
— В настоящее время в Хабаровском крае множество мер поддержки. Например, с 1 марта 2023 года по всей территории края ввели норму, позволяющую жителям и крестьянско-фермерским хозяйствам арендовать земельные участки категории «сельхоз назначения» без проведения торгов на срок до пяти лет. Однако существуют определенные ограничения: не допускается изменение вида разрешенного использования, а также нельзя передавать право использования участка в аренду или использовать его в качестве залога, — сказал Никита Сергеевич.
— Проблем с процессом регистрации у нас не возникло. Сначала мы обратились в Хабаровскую районную администрацию, а затем в министерство. Нам оперативно предложили подходящий участок, мы его получили и зарегистрировали в течение двух недель. Теперь у нас есть 300 гектаров пашни, — сказала Анна Анатольевна.
Глава министерства имущества региона упомянул о наличии инвестиционного портала Хабаровского края. На этом ресурсе предприниматели и инвесторы могут получить актуальную информацию о свободных площадках, мерах поддержки и других важных аспектах для ведения бизнеса в крае.