Абрамченко назвала главные инвестиционные проекты Сибири

Замыкает пятерку молочно-товарный комплекс в Алтайском крае на 2,8 тысячи голов дойного стада. Он был открыт в августе 2023 года. К концу 2024-го ежегодный объем производства молока достигнет 35 тысяч тонн, что позволит на 15% сократить закупки сырья в других регионах и на 5% увеличить выпуск продукции. Объем вложенных в проект инвестиций составил 5,9 млрд рублей.