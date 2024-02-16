Абрамченко назвала главные инвестиционные проекты Сибири

«Предварительные итоги реализации свидетельствуют о неплохой динамике. По сравнению с базовым 2020 годом рост частных инвестиций по округу составил 132,4%, рост доходов населения — 109,8%. Количество рабочих мест в СФО выросло более чем на 600 тысяч, достигнув 7,6 млн», — сообщила Виктория Абрамченко.
Выделяя пятерку лучших проектов в Сибири, она отметила всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай, который помог привлечь в регион 21,5 млрд рублей частных инвестиций. На его базе создано 800 новых рабочих мест.
Также Абрамченко назвала транспортно-логистический центр «Сибирский» в Томской области. В проект уже вложено 8 млрд рублей частных инвестиций. В октябре 2023 года была запущена первая очередь предприятия, являющегося крупнейшей организацией в Сибири такого типа. Здесь создано 98 новых рабочих мест.
Зампред остановила внимание и на заводе полимеров в Иркутской области, где объем выпуска продукции к 2026 году составит 650 тысяч тон в год. На предприятии создано 3 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, для сотрудников компании строится корпоративное жилье. Вложенные в проект инвестиции равны 217,7 млрд рублей.
Замыкает пятерку молочно-товарный комплекс в Алтайском крае на 2,8 тысячи голов дойного стада. Он был открыт в августе 2023 года. К концу 2024-го ежегодный объем производства молока достигнет 35 тысяч тонн, что позволит на 15% сократить закупки сырья в других регионах и на 5% увеличить выпуск продукции. Объем вложенных в проект инвестиций составил 5,9 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал подробнее о визите Виктории Абрамченко в Красноярск, где она провела переговоры с губернатором и пообщалась с журналистами. Особое внимание было уделено экологии края.