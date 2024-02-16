Как изменились цены на продукты в Казахстане за неделю

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК на 13 февраля 2024 года.
- Масло сливочное — 3997 тг/кг.
- Молоко 2,5% — 384 тг/л.
- Картофель — 139 тг/кг.
- Морковь — 169 тг/кг.
- Сахар песок — 393 тг/кг.
- Рожки — 320 тг/кг.
- Мука пшеничная первого сорта — 236 тг/кг.
Мониторинг цен проводится еженедельно.
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.