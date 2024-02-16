Радий Хабиров и Михаил Волков открыли 35 отделений почтовой связи в Башкирии

Башкортостан — самый крупный регион России по количеству почтовых отделений, всего их 1236. 80% из них работают в сельской местности. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Почты России Михаил Волков в режиме ВКС из ЦУР приняли участие в открытии 35 отделений почтовой связи, отремонтированных в 2023 году в рамках федеральной программы. В 2022 году было модернизировано 20 почтовых отделений. Напомним, президентом России Владимиром Путиным поручено до 2025 года модернизовать и привести в нормативное состояние отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.
«Для республики — это важная история, у нас большое количество населения проживает на селе. Люди там нуждаются в почтовых услугах. Мы благодарим нашего Президента, что есть такая программа. Будем продолжать эту работу и в этом году. Почтовым работникам хочу выразить благодарность за их работу», — сказал Радий Хабиров.
Генеральный директор Почты России поздравил своих коллег с открытием новых отделений.
«Жители села получат новые комфортные условия. Это результат успешного выполнения прямого поручения Президента России. Хочу отдельно поблагодарить и руководство республики за активную поддержку в реализации этих задач. Республика активно развивается и мы видим, как строятся социальные объекты и развивается инфраструктура. Мы рады быть частью этого развития. Почта на селе является важной составляющей социальной инфраструктуры», — отметил Михаил Волков.
В модернизированных почтовых отделениях установлены новые окна, кондиционеры, современная мебель, заменены системы освещения, отопления, водоснабжения и канализации.
Многие отделения стали доступнее для маломобильных людей, в них установили пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова персонала.
В обновленных отделениях появились новые, актуальные для малых и удаленных поселений услуги. Начальник отделения почтовой связи села Малояз Салаватского района Гульназ Аминева и начальник отделения почтовой связи села Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ Гульсара Рашитова рассказали, что теперь у них можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, измерить температуру, давление и уровень кислорода в крови. В селах Айсуак Куюргазинского района и Ташкиново города Нефтекамска можно самостоятельно получить электронные государственные услуги через личный кабинет на портале государственных услуг, распечатать и отсканировать необходимые документы.
Общая сумма инвестиций АО «Почта России» в модернизацию сельских почтовых отделений республики за 2022−2023 годы составила 238 млн рублей. Общее количество обслуживаемого населения модернизированными отделениями составляет 147 956 человек. Более 220 сельских жителей, работающих в них, улучшили условия труда.
В 2024 году планируется модернизировать 21 почтовое отделение. Предполагаемый размер инвестиций составит 218 млн рублей.