Радий Хабиров и Михаил Волков открыли 35 отделений почтовой связи в Башкирии

Башкортостан — самый крупный регион России по количеству почтовых отделений, всего их 1236. 80% из них работают в сельской местности. Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Почты России Михаил Волков в режиме ВКС из ЦУР приняли участие в открытии 35 отделений почтовой связи, отремонтированных в 2023 году в рамках федеральной программы. В 2022 году было модернизировано 20 почтовых отделений. Напомним, президентом России Владимиром Путиным поручено до 2025 года модернизовать и привести в нормативное состояние отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, а также в труднодоступных местностях.