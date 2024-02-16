В Перми планируют выделить больше денег на содержание дорог

— Например, стоимость тонны битума выросла за 5 лет на 150 процентов, ремонта квадратного метра дороги асфальтобетоном — на 210 процентов, отсыпка щебнем за «квадрат» — на 95 процентов, — уточнил замглавы. — Также средняя зарплата дорожного рабочего в час за это время выросла на 90 процентов относительно тех норм, что были заложены в контрактах 2019 года. Выросла и стоимость строительно-дорожной техники, например, комбинированная дорожная машина, которая стоила 5 миллионов рублей, сейчас стоит 15. В нынешних условиях подрядчики не могут производить работы без индексации стоимости этих работ и средств в наших контрактах.