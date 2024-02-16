В Перми планируют выделить больше денег на содержание дорог

В июле в Перми завершатся пятилетние контракты на содержание и ремонт улиц. До этого времени городским властям нужно заключить с подрядчиками новые договоры, включающие, в частности, ямочный и текущий ремонт проезжей части, уборку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами, кошение газонов.
Цены выросли
Как рассказал заместитель главы города Перми Дмитрий Галиханов, за пять лет существенно изменились цены строительных и горюче-смазочных материалов, оплата рабочих.
— Например, стоимость тонны битума выросла за 5 лет на 150 процентов, ремонта квадратного метра дороги асфальтобетоном — на 210 процентов, отсыпка щебнем за «квадрат» — на 95 процентов, — уточнил замглавы. — Также средняя зарплата дорожного рабочего в час за это время выросла на 90 процентов относительно тех норм, что были заложены в контрактах 2019 года. Выросла и стоимость строительно-дорожной техники, например, комбинированная дорожная машина, которая стоила 5 миллионов рублей, сейчас стоит 15. В нынешних условиях подрядчики не могут производить работы без индексации стоимости этих работ и средств в наших контрактах.
— Много лет стоимость контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог не менялась, — отметил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале. — Чтобы улучшить качество уборки зимой и содержание в летний период, нужны дополнительные средства.
А для этого требуется, чтобы депутаты Пермской городской думы на февральском заседании приняли изменения в бюджет на ближайшие годы. Администрация Перми предложила дополнительно направить на содержание и ремонт автомобильных дорог города в этом году 718 миллионов рублей, а в 2025 и 2026 годах — по 849 миллионов рублей. И в случае согласия депутатов в этом году на текущее содержание дорог будет суммарно направлено 1 миллиард 328 миллионов рублей, а в 2025 и 2026 году — почти по 3 миллиарда рублей.
На что пойдут деньги?
Предполагается, что благодаря дополнительным средствам подрядчики смогут увеличить площадь вывоза снега из внутридворовых проездов, чаще будут проводиться обработки реагентами дорог всех категорий — в том числе частного сектора. Часть денег будет направлена на качественное улучшение летнего содержания.
— Выделенные средства пойдут в том числе на зимнее содержание улиц, — подчеркнул Дмитрий Галиханов. — Будет увеличено количество обработок противогололедными материалами дорог 1-й и 2-й категорий. Начнется обработка дорог 4-й категории, расположенных в частном секторе, ранее на эти цели средства не выделялись. Было много обращений жителей по содержанию внутриквартальных проездов. Мы планируем в два раза увеличить площадь вывоза снега из них. Летом будем чаще мыть проезжую часть улиц, гранитный камень, заездные карманы, тротуары. Также часть средств пойдет на увеличение периодичности кошения газонов.
Снег на дорогах
За полтора месяца этого года в Перми прошло несколько сильных снегопадов. И если проезжую часть дорог подрядчики успевали чистить, то парковки часто оказывались засыпанными снегом.
Дмитрий Галиханов рассказал, как в Перми выстроена работа по уборке снега:
— Техника заранее выезжает на линию. В первую очередь идет противогололедная обработка проезжей части — еще до выпадения осадков. После выпадения снега начинается прометание проезжей части. Потом дорожные рабочие ведут очистку пешеходных переходов и остановочных площадок. Затем идет очистка парковочных карманов.
— Есть проблема — автовладельцы хотят стоять на очищенных парковках, но не хотят убирать автомобили на ночь, — заметил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. — Нам в сознание людей надо внедрять некую модель поведения в снегопады — убирать машины во дворы в ночное время, дать возможность дорожникам убрать снег из карманов.