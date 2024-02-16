Петербуржцы массово продают свою недвижимость в Финляндии

Граждане РФ начали массово избавляться от своей недвижимости, расположенной в приграничных районах Финляндии. Популярные сайты бесплатных объявлений запестрели сообщениями о продаже домов и квартир. Не секрет, что большинство покупавших жильё в соседней стране — петербуржцы.
Проблема связана с жалобами финнов на то, что россияне массово не оплачивают услуги ЖКХ. Однако сделать они это и не могут, так как в соседней стране банковские переводы из России заблокированы. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в приграничных регионах, где россияне выступали одним из массовых покупателей недвижимости. А так как для абсолютного большинства граждан РФ возможность въезжать в страну закрыта, они не могут даже теоретически прийти в финскую управляющую компанию и оплатить долг наличными. Кто-то находит возможность передать деньги через знакомых, а у кого-то её нет.
В итоге долги за коммунальные услуги растут, и при превышении определённой суммы задолженности недвижимость вполне могут выставить на продажу. Иными словами, перед 5−7 тысячами владельцев квартир и домов в Финляндии появилась реальная опасность потерять всё нажитое.
При этом месяц назад стало известно, что власти Финляндии планируют запретить россиянам заключать сделки с недвижимостью на территории своей страны, а также ужесточить условия выдачи разрешений на них лицам и компаниям из стран, которые не входят в ЕС и Единое экономическое пространство. Запрет может вступить в силу уже весной этого года.