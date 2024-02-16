Петербуржцы массово продают свою недвижимость в Финляндии

Проблема связана с жалобами финнов на то, что россияне массово не оплачивают услуги ЖКХ. Однако сделать они это и не могут, так как в соседней стране банковские переводы из России заблокированы. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в приграничных регионах, где россияне выступали одним из массовых покупателей недвижимости. А так как для абсолютного большинства граждан РФ возможность въезжать в страну закрыта, они не могут даже теоретически прийти в финскую управляющую компанию и оплатить долг наличными. Кто-то находит возможность передать деньги через знакомых, а у кого-то её нет.