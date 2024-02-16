В Волгограде за 92 млн рублей обновят дорожную разметку

Власти Волгограда объявили аукцион по отбору подрядчика, который весной и летом 2024 года нанесет горизонтальную разметку на дороги областного центра. Рисовать линии для автомобилистов будут краской, термопластиком и холодным пластиком. Начальная (максимальная) цена контракта — 92 миллиона 191 тысяча рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.
Заказчик работ по обновлению дорожной разметки уличной сети — МБУ «Северное». Определят подрядчика 5 марта 2024 года. Рисовать линии на дорогах начнут с приходом теплых и сухих дней. Завершить работы на основных магистралях должны до 30 сентября 2024 года.
Километровая разметка термопластиком с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем обойдется городу-герою в 11 — 17 тысяч рублей в зависимости от толщины сплошной линии. Разметка краской на порядок дешевле, но и стирается под колесами автомобилей гораздо быстрее. Так, гарантийный срок на разметку термопластиком или холодным пластиком — не менее одного года, а красками (эмалями) — не менее трех месяцев с даты подписания документа о приемке.