В Волгограде за 92 млн рублей обновят дорожную разметку

Километровая разметка термопластиком с посыпкой световозвращающим стеклонаполнителем обойдется городу-герою в 11 — 17 тысяч рублей в зависимости от толщины сплошной линии. Разметка краской на порядок дешевле, но и стирается под колесами автомобилей гораздо быстрее. Так, гарантийный срок на разметку термопластиком или холодным пластиком — не менее одного года, а красками (эмалями) — не менее трех месяцев с даты подписания документа о приемке.