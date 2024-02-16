Во Владивостоке развязку на Фирсова изменят для автомобилистов и пешеходов

Во Владивостоке в 2024—2025 году разработают проект по реконструкции развязки на улице Фирсова, ведущей в БАМ. В ЦОДД рассказали, какие работы запланированы. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Чтобы повысить пропускную способность дороги, здесь изменят конфигурацию развязки. Габариты моста увеличат до трех полос в каждом направлении, а проезжую часть под ним — до четырех полос.
Съезд с проспекта 100-летия Владивостока на Фирсова расширят до двух полос, отдельные съезды создадут в районе остановки «Постышева».
В рамках проекта также обустроят тротуары.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что приморскую столицу ждет масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры. Одним из проектов стала реконструкция улицы Русская на участке от Шуйской до проспекта 100-летия Владивостока.