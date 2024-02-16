В Казахстане предложили до конца года зафиксировать цены на яйца

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2024 года месячный индекс потребительских цен составил 0,8%, как и в предыдущем месяце. Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги — на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,5%. Из продуктов питания цены на помидоры выросли на 18,5%, огурцы — на 14,9%, перец сладкий — на 12,1%, чеснок — на 7,4%, бананы — на 6,7%, яйца — на 5%. Повышение цен отмечено на табачные изделия на 3%. Подешевели масло подсолнечное на 1,7%, сахар — на 1,4%, лук репчатый — на 1,3%, морковь — на 1,1%.