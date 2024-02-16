Цены на продукты в ЕАЭС быстрее всего растут в Казахстане

АЛМАТЫ, 16 февраля — Sputnik. Казахстан удерживает первенство в ЕАЭС по росту цен на продукты и непродовольственные товары, посчитал EnergyProm.
Сомнительное лидерство Казахстан сохраняет второй год подряд. Цены на продукты в республике не самые высокие в сравнении с другими государствами союза, но растут быстрее, чем у них.
По данным ЕЭК за январь-декабрь прошлого года в Казахстане потребительские цены на продовольствие выросли на 15,2%, а в целом по ЕАЭС — всего на 5,7%.
По итогам 2022 года ситуация была аналогичной: при общем росте цен на продукты по союзу на 15,4% в Казахстане было отмечено удорожание на 19%.
Впрочем, не по всем видам продуктов растут цены в стране, хотя по большинству.
В списке самых быстро дорожающих — мясные, молочные товары, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Примечательно, что по большинству этих категорий Казахстан обеспечивает продовольственную безопасность и не зависит от импорта.
Молоко и молочные продукты в РК за прошлый год выросли в цене на 21,1%.
При этом цена на «молочку» выросла:
- в России на 2,6%;
- в Беларуси на 9%;
- в Кыргызстане на 10,4%;
- в Армении — на 4,3%.
Повышение стоимости продуктов сферы животноводства в ЕАЭС в прошлом году было на уровне 4,3%, в Казахстане — на 7,2%.
Также республика, являющаяся крупным экспортёром зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны.
За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление — на 1,4%.
Статистические отчеты ЕЭК позволяют сделать вывод: самые дорогие продукты среди стран Союза — в Армении, самые дешевые — в Беларуси. В Казахстане потребительские цены на продукты питания находятся на среднем уровне, и они близки к российским.
Высокий темп роста цен в Казахстане демонстрируют и непродовольственные товары.
За прошлый год продукция в этой категории в РК подорожала на 14,8%, а в целом в ЕАЭС — всего на 5,5%. На втором месте в ценовой гонке был Кыргызстан (плюс 13,3%), на третьем — Россия (плюс 4,2%).
Значительно быстрее, чем у соседей, в Казахстане растут цены на автомобильное топливо, что также влияет на увеличение затратной части в АПК. Например, дизельное топливо за прошлый год подорожало на 27,1% (в ЕАЭС — на 10,4%), бензин — на 9,5% (в ЕАЭС — на 4%).
Если рассматривать динамику инфляции в Казахстане помесячно, можно отметить, что за последний год ее темп постепенно снижался. Ситуация в 2022-м была хуже.
Несмотря на то, что статистики отмечают снижение темпа роста продовольственной инфляции, доля расходов казахстанских семей на продукты остается по прежнему высокой. В третьем квартале прошлого года расходы на продовольственные товары составляли 55,3% всех потребительских расходов домохозяйств РК. Годом ранее их доля держалась на уровне 54,8%.