Доллар подорожал на старте торгов в пятницу

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Белорусский рубль дешевеет по отношению к доллару и китайскому юаню на старте валютных торгов в пятницу, свидетельствуют данные БВФБ.
По состоянию на 10:42, американская валюта дорожает на 0,17%, стоимость доллара на бирже в настоящий момент составляет 3,2369 белорусских рубля.
Российский рубль в свою очередь продолжат сдавать позиции. По состоянию на 10:42 от подешевел на 0,41%. Теперь российская валюта находится на отметке 3,5125 рубля за одну сотню российской валюты.
Валюта Поднебесной тем временем демонстрирует рост: на старте торгов в пятницу китайский юань прибавил в цене 0,38% до 4,4689 рубля за 10 юаней.
Евро, по состоянию на 10:48, еще не начал торговаться. Напомним, что накануне евровалюта немного подешевела, достигнув значения 3,4686 белорусских рубля.