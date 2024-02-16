Тотемы кочевников: Нацбанк Казахстана представил новые монеты

АЛМАТЫ, 16 февраля — Sputnik. Национальный Банк Казахстана презентовал инвестиционные монеты KOKBÓRI на Всемирной денежной конференции World Money Fair в Берлине, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Основная цель участия — мировая презентация казахстанских инвестиционных монет KÓKBÓRI. Новые инвестиционные монеты KÓKBÓRI — результат проведенного НБК ребрендинга инвестиционных монет ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS.
Монеты представлены номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге.
В дизайне использована стилистика серии монет «Культовые животные — тотемы кочевников».
В Нацбанке считают, что профессиональный подход к созданию монетной продукции позволил Казахстану войти в число лучших производителей монет. Это подтверждено многочисленными наградами в различных номинациях — за качество изготовления, дизайн, новаторство в технологиях.
World Money Fair является крупнейшей в мире нумизматической площадкой, ежегодно объединяющей международное монетное сообщество. В ней участвуют представители центральных банков, монетных дворов, компаний по производству монетного оборудования, дизайнеры, представители крупных нумизматических изданий. Национальный Банк участвует в WMF ежегодно с 2000 года.
Первые казахстанские инвестиционные монеты «Шелковый путь» были выпущены в обращение в 1996 году. С ноября 2009 года стали выпускаться инвестиционные монеты «АЛТЫН БАРЫС» и «КҮМІС БАРЫС» с разными весовыми характеристиками. В 2020 году в обращение были выпущены инвестиционные монеты ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS на латинской графике.