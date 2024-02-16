Тотемы кочевников: Нацбанк Казахстана представил новые монеты

Первые казахстанские инвестиционные монеты «Шелковый путь» были выпущены в обращение в 1996 году. С ноября 2009 года стали выпускаться инвестиционные монеты «АЛТЫН БАРЫС» и «КҮМІС БАРЫС» с разными весовыми характеристиками. В 2020 году в обращение были выпущены инвестиционные монеты ALTYN BARYS и KÚMIS BARYS на латинской графике.