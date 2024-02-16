В Ачинске пенсионерке навязали два ненужных кредита и страховку

В Ачинске банк навязал пенсионерке ненужные кредиты в банке. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомство обратилась женщина, рассказавшая, что в финансовой организации ей одобрили кредит на сумму, которая была меньше заявленной. При этом чтобы получит кредит на большую сумму, нужно было улучшить кредитную историю, став участником программы «Кредитный доктор».
Женщина поддалась на уговоры и оформила два кредита, но гни ей оказались не нужны. Тогда она решила их расторгнуть, на что в банке ответили отказом. Отказ мотивировали тем, что при заключении кредитных договоров дополнительно потребителем был еще заключен договор страхования. Но документы, подтверждающие страхование кредита в мобильном приложении банка, отсутствовали.
В связи с этим женщина обратилась в Роспотребнадзор. Была оформлена письменная претензия с требованием расторгнуть кредитные договоры и предоставить данные о страховании.
Финансовая организация подтвердила расторжение кредитных договоров и отсутствие задолженности.
Ранее в Роспотребнадзоре дали совету по правильному выбору морковки.