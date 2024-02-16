В Ачинске пенсионерке навязали два ненужных кредита и страховку

Женщина поддалась на уговоры и оформила два кредита, но гни ей оказались не нужны. Тогда она решила их расторгнуть, на что в банке ответили отказом. Отказ мотивировали тем, что при заключении кредитных договоров дополнительно потребителем был еще заключен договор страхования. Но документы, подтверждающие страхование кредита в мобильном приложении банка, отсутствовали.