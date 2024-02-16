«Белавиа» в апреле запустит прямые рейсы из Бреста в Москву

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Самолеты из Бреста начнут летать в Москву с 3 апреля, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».
«На нашей карте полетов появился еще один регион Беларуси. Старт полетов из Бреста в Москву — 3 апреля», — говорится в сообщении перевозчика.
Отмечается, что полет займет всего 1 час и 45 минут, цены на билеты стартуют от 46 евро, столько будет стоить полететь в одну сторону. Чтобы долететь туда и обратно, заплатить за дорогу придется минимум 85 евро.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам на самолете Embraer-175.
Предполагается, что лайнер будет вылетать из московского аэропорта Шереметьево в 13:45 и приземляться в воздушной гавани Бреста в 15:40. В обратном направлении самолет будет отправляться в 16:35 с прибытием в столицу России в 18:20.
«На данный момент авиаперелеты в столицу России — одни из наиболее популярных направлений Belavia», — подчеркнули в авиакомпании.
Кроме того, в российскую столицу можно долететь и из Гомеля. По информации пресс-службы «Белавиа», их самолеты будут летать из этого областного центра в два московских аэропорта.
«Для удобства пассажиров рейсы Гомель-Москва будут выполняться не только во Внуково, но и в Шереметьево», — рассказали в авиакомпании.
Улететь из Гомеля в российскую столицу можно пять раз в неделю. Рейсы во Внуково из Гомеля будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям, в Шереметьево — по понедельникам и четвергам.