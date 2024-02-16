В Джизакской области подорожают тарифы на питьевую воду

В соответствии с этим, с 1 марта 2024 года будут действовать следующие тарифы:
На питьевую воду:
для населения — 1 м3 — 4 000 сумов;
для бюджетных организаций — 1 м3 — 6 000 сумов;
для оптовых потребителей — 1 м3 — 6 000 сумов.
На услуги водоотведения (канализации):
для населения — 1 м3 — 1 700 сумов;
для бюджетных организаций — 1 м3 — 2 500 сумов;
для оптовых потребителей — 1 м3 — 2 500 сумов.
Цены представлены без учета НДС.
В пресс-службе «Узсувтаъминот» отметили, что за последние пять лет в Джизакской области уровень централизованного питьевого водоснабжения с 47,6% достиг 70,4%, охват канализационными услугами увеличился с 15% до 21,1%.
В ближайшие пять лет в области запланировано довести уровень питьевого водоснабжения с 70,4% до 90%, а охват канализационными услугами с 15,5% до 71,2%.
Для этого за счет 402,1 миллиарда сумов предусмотрена прокладка 878,3 километра водопроводной и 461 километра канализационной сети, строительство 167 водных и 30 канализационных сооружений.
Напомним, что в Узбекистане с недавнего времени действуют новые тарифы на холодную воду, которые в среднем выросли в два раза.
Так, в Хорезме с 3 ноября тарифы на услуги водоснабжения и канализации возросли с 1 500 сумов до 2 800 сумов за 1 кубометр.
Позже в Самаркандской и Ферганской областях также стали действовать новые тарифы. Кроме того, подорожание коснулось столицы и других регионов Узбекистана.