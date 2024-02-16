Омичам рассказали, какие профессии сейчас в дефиците

В основном дефицит заявлен среди учителей начальных классов — в городе открыто 67 таких вакансий. Также в Омске не хватает учителей русского языка и литературы (56 вакансий) и учителей математики (52 вакансии). Кроме того, есть потребности и в педагогах по английскому языку (46 вакансий).