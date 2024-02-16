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Омичам рассказали, какие профессии сейчас в дефиците

В основном это касается педагогических специальностей.
Источник: Om1.ru

По данным муниципального департамента образования, на сегодняшний день в Омске открыты 690 педагогических вакансий. При этом в декабре 2023 года было открыто только 655.

В основном дефицит заявлен среди учителей начальных классов — в городе открыто 67 таких вакансий. Также в Омске не хватает учителей русского языка и литературы (56 вакансий) и учителей математики (52 вакансии). Кроме того, есть потребности и в педагогах по английскому языку (46 вакансий).

В детских садах ситуация немного лучше: в декабре прошлого года было открыто 178 вакансий для воспитателей, а на сегодняшний день таких вакансий 164.

занятость