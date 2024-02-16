В Ростове 251 многоквартирный дом ждет снос или реконструкция

К слову, здание на улице Шаумяна, 58Б хоть сейчас и выглядит удручающе, но имеет свою историю. Оно — дореволюционной постройки, а в начале советского времени там была гостиница «Бристоль». Последнюю переделали под обычный жилой дом, где в 1924 году жила Фея Балабина, известная в то время балерина.