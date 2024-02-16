В Ростове 251 многоквартирный дом ждет снос или реконструкция

В Ростове сотни домов признаны аварийными, подлежащими сносу и реконструкции. Это следует из официального ответа, полученного из администрации города по запросу «КП — Ростов-на-Дону».
35 ДОМОВ — ПОД СНОС.
— В настоящее время на территории города Ростова-на-Дону признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 251 многоквартирный дом, — уточнили в мэрии. — Из них 47 расселены и 35 подлежат сносу.
По словам чиновников, чтобы снести аварийный дом, надо подготовить проектно-сметную документацию, проект организации работ и заказать госэкспертизу сметной стоимости.
Благодаря фестивалю уличного искусства аварийный дом стал местной достопримечательностью. Дмитрий Кутепов.
Известно, что на данный момент власти города подготовили документы для сноса на восемь из 35 домов. Все они, как правило, расположены в центральной части донской столицы. Вот их адреса:
— ул. Шаумяна, 58, литер Б,
— ул. Шаумяна, 56, литер А,
— ул. Станиславского, 39, литер Б,
— ул. Станиславского, 114, литер А,
— ул. Козлова, 63а, литер М,
— ул. 15-я Линия, 19, литер В,
— ул. 20-я Линия, 9, литер Б,
— ул. 1-я Майская, 28/15, литер В.
При этом даже наличие подготовленной документации на снос не означает, что это произойдет в скором времени. В ответе мэрии четких сроков выполнения этих работ не указано. Лишь только то, что случится это, когда выделят деньги.
— В случае выделения финансирования из бюджета города Ростова-на-Дону в отношении вышеуказанных аварийных домов будут выполнены мероприятия по их сносу.
ДОМА С ИСТОРИЕЙ.
Сейчас эти дома расселены. Однако некоторые из них облюбовали бездомные, устраивая там ночлежки. Например, в домах-соседях по улице Шаумяна. Двери и окна в них ничем не закрыты, хотя там уже были и обрушения, и пожары.
К слову, здание на улице Шаумяна, 58Б хоть сейчас и выглядит удручающе, но имеет свою историю. Оно — дореволюционной постройки, а в начале советского времени там была гостиница «Бристоль». Последнюю переделали под обычный жилой дом, где в 1924 году жила Фея Балабина, известная в то время балерина.
Войти в аварийный дом может любой желающий. Дмитрий Кутепов.
А еще здание стало местной достопримечательностью в июне прошлого года. После того, как на нем в рамках фестиваля уличного искусства появились граффити. Одно — в виде убегающего грустного клоуна. Так художница под псевдонимом Тонечка оставила память о моменте ухода популярной сети быстрого питания из России. Примечательно, что в нескольких метрах от здания располагался и самый старый ресторан этой сети.
В другой части многоэтажки другая художница Елена Вегера изобразила маленькую девочку с плюшевой игрушкой, подглядывающей за балеринами.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
В конце января в Ростове обрушилась часть многоэтажки на улице Нариманова, 71/3. Дом был признан аварийным в 2020-м, но люди продолжали в нем жить. К счастью, тогда обошлось без жертв.
Пока власти города не озвучивают, когда именно произойдет снос этой пятиэтажки. Однако экспертиза установила, что заходить внутрь здания нельзя: оно может рухнуть в любой момент. Из-за этого жильцы дома не могут забрать свои вещи, оставшиеся там.
Многие из ростовчан сейчас живут в маневренном фонде, остальные — у родственников и знакомых.