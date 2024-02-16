Современный бизнес-центр откроют в старом офисном здании в Волгограде

Теперь стало известно, что там планируют организовать элитный бизнес-центр. На платформе объявлений появилось сообщение, что собственник сдает в аренду весь 1-й этаж здания. Арендатор получит этаж в 980 кв. м и антресоль на 1-м этаже в 717 кв. м. В настоящее время в здании идет ремонт, который планируют полностью завершить в июне — августе 2024 года.