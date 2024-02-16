Современный бизнес-центр откроют в старом офисном здании в Волгограде

Летом 2023 года офисное здание с участком приобрела за 52,6 млн рублей предпринимательница Татьяна Карпова. Согласно данным с сайта аукционера, за лот боролись сразу 6 покупателей. Победитель получил объект недвижимости площадью 6423,3 кв. м и земельный участок площадью 2496 кв. м.
Теперь стало известно, что там планируют организовать элитный бизнес-центр. На платформе объявлений появилось сообщение, что собственник сдает в аренду весь 1-й этаж здания. Арендатор получит этаж в 980 кв. м и антресоль на 1-м этаже в 717 кв. м. В настоящее время в здании идет ремонт, который планируют полностью завершить в июне — августе 2024 года.