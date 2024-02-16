В Крыму увеличили прожиточный минимум с начала года

Об этом сообщает «Крымская газета». По информации издания, в Крыму также увеличилось пособие по беременности и родам — до 565 тысяч рублей.
Также на 7,4% выросли пенсии по инвалидности, ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг и многое другое. С февраля на полуострове стали выплачивать маткапитал в большем размере — 650 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго ребенка.
Кроме того, мужчины, которые получают материнский капитал, могут направить его на формирование своей накопительной пенсии.