В Крыму увеличили прожиточный минимум с начала года

Также на 7,4% выросли пенсии по инвалидности, ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг и многое другое. С февраля на полуострове стали выплачивать маткапитал в большем размере — 650 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго ребенка.