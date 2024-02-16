Вы нас топите? Счета за тепло в Петербурге растут в разы сильнее, чем должны

«Фонтанка» собрала жалобы от горожан, которые пытаются осознать счета за отопление в январе. Двукратный рост — еще не предел, но вообще-то нам продали тепла всего на считаные проценты больше, чем месяцем раньше.
«Фонтанка» попросила читателей присылать квитанции на коммунальные услуги, которые пришли им в феврале (за январь) и в январе (за декабрь). Некоторые для сравнения приложили еще и счета годичной давности.
Аномалия
На 8-й Советской, 41, за январь прошлого года в 116-метровой квартире платили 9 110 рублей. Спустя год — 13 900. Как написал один из жителей дома, сейчас они вообще пытаются оспорить начисление через общедомовой прибор учета, так как на связке с их домом есть еще один и в этом случае они планируют считать по нормативу и площади квартиры. Схожая ситуация на Ивана Черных, 21, где также при переходе на прямой договор с ТГК-1 от норматива отказались и переориентировались на ОДПУ, из-за чего цифры выросли больше чем вдвое.
70-метровая квартира на Оборонной улице, 20, в декабре 2022 года отапливалась на 3 199 рублей. Через год — на 6 181, в январе 2024-го — на 7 291.
1 660 рублей платили за декабрь 2022 года в Кудрово, на Европейском проспекте в 50-метровой квартире; через год вдвое больше — 3 765 рублей. На Ленсовета в квартире 43 квадратных метра счет вырос с 2 722 рублей до 4 386 рублей январь к январю. На Кораблестроителей, 37, — с 4 752 рублей до 9 874 рублей.
За нетеплый декабрь 2023 года в квартиру на Комендантском проспекте, 66, к. 3, пришел счет на 953 рубля; за январь — 2 391 (не считая еще и неприятного перерасчета). На улице Тарасова читатель в январе 2023 года платил 3 104 рубля, а через год — 4 812.
На Галерном, 5, январь 2024 года оказался дороже декабря в полтора раза (5 077 рублей против 3 631). В УК «Академ Парк» за год цены выросли с 3 327 рублей до 4 819 рублей.
На Димитрова, 20, квартиру в 54 метра в январе 2023 года натопили на 4 545 рублей, а через год — на 7 080 рублей. На Малой Балканской, 23, жители квартиры получили за декабрь счет на 2 656 рублей, а за январь — на 10 985 рублей. Год назад было соответственно 3 447 и 5 982 рубля.
И так далее, не считая более специфических случаев кратного роста счетов за отопление подземного паркинга в нескольких городских ЖК, которыми надо заниматься отдельно. Часть сообщений сопровождается жалобами на то, что мерзнуть все равно пришлось, несмотря на итоговые квитанции.
Каждый год
Год назад «Фонтанка» тоже собирала рассказы ошеломленных петербуржцев, и, объективно говоря, тогда их было больше. Дело в том, что с декабря 2022 года досрочно на 8,5% выросли тарифы на коммуналку, что вкупе с похолоданием дало кратный прирост в квитанциях за отопление. Доходило до абсурда, и некоторым домам даже удалось убедить энергетиков и жилищников, что они что-то перепутали.
С тех пор тарифы не поднимали, и не поднимут до середины 2024 года, когда они должны подскочить на 9,4% (отопление — на 9,8%). Так что любая разница между декабрем 2023 года и декабрем 2022-го, как и между январем 2024-го и январем 2023-го, — эффект исключительно более холодной зимы и отпуска большего количества теплоэнергии. Впрочем, «Фонтанка» показывала с цифрами в руках, что два этих процесса вовсе не всегда совпадают: потребление теплоэнергии в доме может увеличиваться, несмотря на то, что какой-то из периодов теплее предыдущего. Перетопы — это петербургская классика.
Погода
Вообще, «средняя температура» за тот или иной расчетный период — это лукавая цифра. Она может колебаться в зависимости от того, кто ее озвучивает: человек, имеющий отношение к отоплению, или нет. Так было год назад, когда Смольный и главный синоптик Петербурга разошлись во мнении, потеплела зима по сравнению с предыдущей или похолодала. Однако даже если прийти к единой позиции, пропорция неочевидная.
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по энергетике, средняя температура воздуха распределилась так:
в декабре 2022 года — минус 4,6 градуса;
в январе 2023 года — минус 2,3 градуса;
в декабре 2023 года — минус 4,44 градуса;
в январе 2024 года — минус 8,8 градуса.
Первое, что видно из этой графики: счета за декабрь 2022 и декабрь 2023 года, по идее, не должны различаться. Как видно даже из приведенных в первой части примеров, иногда они различаются вдвое.
Как они топят
«Фонтанка» выяснила, как в городе менялся объем отпущенной, то есть проданной горожанам теплоэнергии. По зоне ГУП «ТЭК» все выглядит так:
декабрь 2022 года — 2 833 тыс. Гкал;
январь 2023 года — 2 785 тыс. Гкал;
декабрь 2023 года — 2 859 тыс. Гкал;
январь 2024 года — 3 056 тыс. Гкал.
По зоне ТГК-1:
декабрь 2022 года — 3 010 тыс. Гкал;
январь 2023 года — 2 810 тыс. Гкал;
декабрь 2023 года — 3 079 тыс. Гкал;
январь 2024 года — 3 344 Гкал.
Еще раз: тариф за это время не менялся. Объем отданной городу энергии от месяца к месяцу колебался в пределах максимум 16% (например, если взять самый теплый — январь 2023 года и самый холодный — январь 2024-го). В сферической энергосистеме в вакууме — это и есть предел повышения, взяться двукратной разнице просто неоткуда. Это не мешает появляться счетам, как на той же Малой Балканской, где в декабре квартиру якобы натопили на 1 Гкал, а в январе — на 5.
Дырявые дома?
За энергетиков недавно высказалась ТГК-1, которая генерирует половину теплоэнергии для петербуржцев и недавно продала городу свою дочку «Теплосеть Санкт-Петербурга», доставляющую это тепло до домов (именно до домов, а не до квартир, это будет важно). Как заявила компания, "помимо величины тарифа (который не менялся уже год. — Прим. ред.), размер платы за отопление зависит от ряда факторов, основными из которых являются:
температура наружного воздуха;
оперативность и точность, с которой управляющая организация регулирует количество потребляемой тепловой энергии;
состояние инженерных сетей дома и уровень энергоэффективности здания.
Главное — похолодание. ТГК-1 берет последние обсчитанные месяцы: ноябрь и декабрь 2023 года и январь 2024-го: в среднем +1,5 градуса тепла, −5,7 градуса и −8,8 градуса (насчет декабря они с комитетом, кстати, разошлись). Перепад от ноября до декабря заставил отдать на 26% больше энергии, и, как видно из графика, дальше снижение температуры замедлилось. Но это, как выясняется, не аргумент: «[В январе] столбик термометра показывал значения от +1,4 до −25,1 °С, при этом более 8 суток подряд температура держалась на отметке ниже −10 °С. При таком перепаде температур здания с невысокими показателями энергоэффективности быстрее теряют тепло, что сказывается на общем объеме потребления тепловой энергии и начислении размера платы за расчетный период. Январские холода привели к увеличению отпуска тепла на 9,3% по сравнению с декабрем или +39,8% — с ноябрем 2023 года», — выдает ТГК-1 свою арифметику.
Казалось бы, 9,3% — приемлемо, да даже 40% к теплому ноябрю можно понять. Но ТГК-1 тут же уточняет: в итоге по некоторым домам прирост теплопотребления составил от 35% до 70%, на столько же в них должны вырасти и счета. Таким образом, если у вас двукратная разница в суммах — вы перекрыли даже эти «некоторые дома» из релиза компании.
Кто крутит вентиль?
Энергоэффективность дома — вещь измеряемая, по ней даже раздают категории. Но на «Фонтанку» пишут и люди из домов с высокой категорией, да и не изнашивается жилой фонд за год так, чтобы этот фактор значимо влиял на вилку в квитанциях между двумя зимами.
Остается то, что ТГК-1 деликатно назвала «оперативностью и точностью» управляющей организации. Это касается не только передачи данных с общедомового прибора учета — хотя и этого тоже. Энергетики не зря проводят разницу между отпуском теплоэнергии и теплопотреблением. Их обязанность — нагреть воду и довести ее до теплового пункта дома.
«Управляющая компания, ответственная за содержание внутридомового имущества, производит регулировку количества тепловой энергии в соответствии с погодными условиями и параметрами теплоносителя. Являясь исполнителем коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, мы не имеем доступа к тепловым пунктам жилых домов, не имеем права заниматься обслуживанием внутридомовых сетей и регулировкой интенсивности нагрева батарей. Эти действия — обязанность управляющей организации, которой вы доверили управление домом», — подчеркивает ТГК-1.
Это извечная коллизия: жилищники говорят, что их перетапливают, а энергетики — что это сами жилищники берут тепла больше, чем им надо. Жилищный комитет подтверждает: «Управляющая компания должна контролировать подачу от ресурсоснабжающей организации, а в случае несоответствия нормативам — работать с ней напрямую».
В некоторых домах установлена система погодного регулирования, где-то вентиль крутят вручную. Условно говоря, с ТЭЦ невозможно проконтролировать, сколько нужно тепла каждому отдельному дому, тем более что они все разные. Тепловой пункт и общедомовой прибор учета — это имущество собственников жилья, которые платят за его эксплуатацию и содержание. Интересно, что это работает, даже когда у энергетиков прямой договор с жильцом, без посредничества управляющей компании: исполнителем коммунальной услуги является теплоснабжающая организация, но регулирование в контур этой услуги, как выясняется, не входит.
Ничье дело
Генеральный директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков считает эту концепцию утопией. «На котельной каждый день регулировать подачу невозможно, тем более что эффект от этой регулировки разойдется неравномерно по внутриквартальным сетям, — согласен он. — Но и представить, что к каждому дому нужно приставить в круглосуточном режиме, учитывая перепады наружных температур, специального сотрудника, имеющего допуски к работе с тепловыми установками, физически невозможно». По словам эксперта, возможная экономия в оплате коммунальной услуге по отоплению перекроется увеличением платы по содержанию и ручной регулировке систем отопления.
«А что делать, если тепловой пункт не домовой, а центральный — на весь квартал или на “сцепку” домов? — задается он вопросом. — Подкрутить у первого дома — замерзнут последние. А кто будет регулировать? К третьей задвижке по очереди должны бегать инженеры из всех окрестных домов и “регулировать” ее туда-сюда?».
В целях экономии тепловой энергии в настоящее время устанавливают системы автоматического погодного регулирования. Законодательство и в жилищной сфере, и в сфере теплоснабжения обязывает управляющую организацию (ТСЖ) следить за исправностью автоматической системы регулировки, если она есть в доме. Если же речь о запорных устройствах, говорит Владислав Воронков, то по правилам — да и на практике — должно быть так: при подготовке дома к отопительному сезону устанавливается оптимальный режим теплоснабжения в соответствии с температурным графиком (приложение к договору теплоснабжения) и гидравлическими параметрами, система опломбируется, и до весны ничего не трогают. «Несанкционированное вмешательство, в конце концов, просто опасно, — считает эксперт. — Могут измениться гидравлические условия на тепловых сетях, кто будет отвечать за последствия в случае аварии?»
В сухом остатке — есть «как бы» обязанность управляющей организации носиться по тепловым пунктам и всё подкручивать, но эта «обязанность» не прописана в законодательстве и, соответственно, не исполняется, считает эксперт.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру».