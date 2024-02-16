Вы нас топите? Счета за тепло в Петербурге растут в разы сильнее, чем должны

Остается то, что ТГК-1 деликатно назвала «оперативностью и точностью» управляющей организации. Это касается не только передачи данных с общедомового прибора учета — хотя и этого тоже. Энергетики не зря проводят разницу между отпуском теплоэнергии и теплопотреблением. Их обязанность — нагреть воду и довести ее до теплового пункта дома.



«Управляющая компания, ответственная за содержание внутридомового имущества, производит регулировку количества тепловой энергии в соответствии с погодными условиями и параметрами теплоносителя. Являясь исполнителем коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, мы не имеем доступа к тепловым пунктам жилых домов, не имеем права заниматься обслуживанием внутридомовых сетей и регулировкой интенсивности нагрева батарей. Эти действия — обязанность управляющей организации, которой вы доверили управление домом», — подчеркивает ТГК-1.



Это извечная коллизия: жилищники говорят, что их перетапливают, а энергетики — что это сами жилищники берут тепла больше, чем им надо. Жилищный комитет подтверждает: «Управляющая компания должна контролировать подачу от ресурсоснабжающей организации, а в случае несоответствия нормативам — работать с ней напрямую».



В некоторых домах установлена система погодного регулирования, где-то вентиль крутят вручную. Условно говоря, с ТЭЦ невозможно проконтролировать, сколько нужно тепла каждому отдельному дому, тем более что они все разные. Тепловой пункт и общедомовой прибор учета — это имущество собственников жилья, которые платят за его эксплуатацию и содержание. Интересно, что это работает, даже когда у энергетиков прямой договор с жильцом, без посредничества управляющей компании: исполнителем коммунальной услуги является теплоснабжающая организация, но регулирование в контур этой услуги, как выясняется, не входит.