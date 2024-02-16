«Белавиа» начнет летать из Бреста в Москву с 3 апреля 2024

Самолеты «Белавиа» начнут летать по маршруту Брест-Москва с 3 апреля 2024 года дважды в неделю по средам и субботам. Приземлятся самолеты будут в московском аэропорту «Шереметьево». Стоимость билетов в одну стороны будет от 46 евро, а в направлении туда-обратно — 85 евро.