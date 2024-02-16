Курс доллара еще немного вырос на торгах 16 февраля

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Китае.
Нацбанк установил курс евро в 480,81 тенге, рубля — 4,88 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,7−451,3 тенге, евро — по 484−487 тенге, российские рубли — по 4,87−4,95 тенге.
Между тем мировые цены изменились разнонаправленно на торгах 16 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,17%, до 82,72 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,04%, до 78,06 доллара за баррель.