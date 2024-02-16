Школу-сад начали строить в Пинске

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске приступили к строительству школы-сада. Об этом сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская во время коллегии ведомства, на которой подведены итоги 2023 года и поставлены задачи на 2024-й, передает корреспондент БЕЛТА.



В юго-западном регионе дети полностью обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях образования. «Вместе с тем для обеспечения шаговой доступности в прошлом году открыли встроенный в жилой дом детский сад в Иваново на 75 мест и ввели в строй детский сад на 350 мест в Бресте в микрорайоне ЮЗМР-5. Эта работа продолжается. С прошлого года идет строительство нового детского сада в Бресте в микрорайоне Вулька-3. Уверена, что во второй половине календарного года порадуем 350 детишек и их родителей. Кроме того, начато строительство школы-сада на 471 место в микрорайоне Жемчужный в Пинске. Что очень важно для Бреста, начинается строительство новой школы на 1020 в микрорайоне ЮЗМР-5», — рассказала Наталья Калиновская.



Также в Барановичском районе реконструировали Леснянскую среднюю школу, где открыли для малышей две группы на 40 мест, и Жемчужненский детский сад. В целом в Брестской области в прошлом году за счет увеличения наполняемости групп в дошкольных учреждениях дополнительно создали 571 место. Чтобы удовлетворить запросы семей, в регионе функционировали почти 650 групп кратковременного пребывания.



На текущий и капитальный ремонт учреждений дошкольного образования в прошлом году из местного бюджета направили около Br8,7 млн, на приобретение оборудования было выделено более Br1 млн.