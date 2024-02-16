Пермьстат: в январе цены на огурцы выросли на 30,7%

Информация об этом опубликована на сайте Пермьстата.



Ощутимо повлияло на сложившийся индекс цен на продовольственные товары увеличение стоимости плодоовощной продукции, включая картофель (на 10,8%). Больше всего в данной категории подорожали помидоры (на 20%), капуста белокочанная (на 20,2%) и огурцы (на 30,7%). Подешевели только замороженные овощи — на 0,57%.



Из отдельных групп продовольственных товаров отмечается рост стоимости подсолнечного масла (на 2,2%) и снижение цен на мясо и птицу (на 1,8%). Среди непродовольственных товаров примечательно повышение цен на моющие и чистящие средства (на 3,1%) и медикаменты (на 1,8%). Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) сложились в диапазоне от 98,3% на ксилометазолин (галазолин) до 106,4% на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный). Аналогичные показатели на медикаменты, не входящие в группу ЖНВЛП, составили 96,4−107,3%.



«Основное влияние на сложившийся индекс цен на услуги по Пермскому краю оказало увеличение стоимости оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (в 1,4 раза), проезда в пригородных поездах (на 6,8%), санаторно-оздоровительных (на 6,5%) и экскурсионных услуг (на 5,4%), услуг профессионального обучения (на 4,6%) и медицинских (на 1,5%), услуг банков (на 1,4%). На 0,1−17,3% стали дороже бытовые услуги», — отмечает Пермьстат.