В Новосибирске впервые подняли в воздух тяжёлый беспилотник «Партизан»

В пятницу, 16 февраля сотрудники СибНИА им. Чаплыгина (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») провели первые лётные испытания транспортного беспилотного аппарата сверхкорткого взлёта и посадки «Партизан». Об этом сообщает пресс-служба института.
Первый полёт беспилотника было решено провести в пилотируемом режиме под управлением лётчика-испытателя Владимира Барсука. Он длился 20 минут и прошёл на высоте 200 метров при скорости от 50 до 200 км/ч.
В ходе испытаний, по данным СибНИА, было подтверждено, что «Партизан» обладает характеристиками существенно выше, чем у дургих аппаратов данного класса, а система активного обдува вдоль нижнего крыла позволит ему заметно сократить взлётно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч.
В ближайшее время эти характеристики предстоит подтвердить в ходе испытаний в беспилотном режиме. Разработчики рассчитывают, что аппарат сможет перевозить грузы массой до 1 тонны на расстояния до 1000 километров. При этом для взлёта и посадки ему будет хватать площадки 50 на 50 метров.
«Уверен, что “Партизан” сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолётного типа и востребованным в различных областях применения от выполнения грузопассажирских перевозок, участия в спасательных операциях, тушении пожаров до проведения авиационно-химических работ, работ в интересах санитарной авиации, авиамониторинга», — заявил директор СибНИА Владимир Барсук.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что центр беспилотников будет создан на аэродроме в Бердске в Новосибирской области.