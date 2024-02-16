В Новосибирске впервые подняли в воздух тяжёлый беспилотник «Партизан»

В ближайшее время эти характеристики предстоит подтвердить в ходе испытаний в беспилотном режиме. Разработчики рассчитывают, что аппарат сможет перевозить грузы массой до 1 тонны на расстояния до 1000 километров. При этом для взлёта и посадки ему будет хватать площадки 50 на 50 метров.