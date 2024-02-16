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Насколько в ЕАЭС вырос объем промышленного производства

Аналитики Евразийской экономической комиссии сравнили показатели прошлого и позапрошлого годов.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. С января по декабрь 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«В январе — декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января — декабря 2022 года», — говорится в отчете.

Больше всего вырос объем производства в обрабатывающей промышленности — на 7,4%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании увеличение составило 0,3%.

Рост промпроизводства в разрезе стран:

Беларусь — 7,7%;

Казахстан — 4,3%;

Армения — 4,1%;

Россия — 3,5%;

Кыргызстан — 2,7%.

Крупнейшим производителем промышленной продукции в ЕАЭС является Россия.