Насколько в ЕАЭС вырос объем промышленного производства

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. С января по декабрь 2023 года объем промышленного производства в Евразийском экономическом союзе вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«В январе — декабре 2023 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,7% к уровню января — декабря 2022 года», — говорится в отчете.
Больше всего вырос объем производства в обрабатывающей промышленности — на 7,4%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании увеличение составило 0,3%.
Рост промпроизводства в разрезе стран:
Беларусь — 7,7%;
Казахстан — 4,3%;
Армения — 4,1%;
Россия — 3,5%;
Кыргызстан — 2,7%.
Крупнейшим производителем промышленной продукции в ЕАЭС является Россия.